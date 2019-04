Liège: les gilets jaunes bloquent Nethys puis Resa

Une vingtaine de membres des gilets jaunes mais également des militants pour le climat bloquent le siège de Resa, rue Sainte-Marie à Liège. Auparavant, ils avaient bloqué quelques dizaines de minutes le siège de Nethys, rue louvrex à Liège.

Ils empêchent le personnel d'entrer dans l'entreprise.

Dans un tract, ils dénoncent le scandale Publifin: "où les politiques se moquent : du citoyen et surtout des ménages économiquement faibles" peut on lire sur ce tract. Et d'argumenter en constatant que pendant ce temps là, l' électricité pèse toujours plus lourd dans le budget des familles.