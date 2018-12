Liège: les gilets jaunes bloquent l'accès à la Tour des Finances

En ce début de semaine, les gilets jaunes restent mobilisés. Depuis tôt ce lundi matin, ils bloquent les entrées de la Tour des Finances à Liège. Pour que leurs actions aient toujours de l'impact, les gilets jaune liégeois ont d'ailleurs décidé de changer de tactique.

Fini les mini-barrages à gauche à droite avec parfois des gilets jaunes trop peu nombreux comme la semaine dernière devant cette même tour des Finances. Ils n'étaient à chaque fois qu'une poignée, et la manifestation avait dû être annulée. Désormais, les gilets jaunes concentrent leurs efforts. Et cela semble plus efficace.

Depuis tôt ce matin, ils sont déjà une trentaine au pied de cette même Tour des Finances. Et la cible n'a évidemment pas été choisie au hasard. Luc Nissen, gilet jaune de la première heure: "C'est une cible principale pour nous vu que c'est la principale dans nos revendications, tout ce qui est taxes, etc. C'est donc pour nous le meilleur endroit pour marquer le coup. On est sur place depuis six heures ce matin. Ils viennent de dire que le bâtiment serait fermé pour toute la journée. On a eu la police de Liège le matin et ils savent bien qu'ici c'est bon enfant comme je dis toujours. Tout se passe dans le calme. On ne cautionnera jamais les histoires de Paris, comme nous également à Bruxelles. Il y a eu beaucoup d'émotion, de tensions... c'est malheureux d'en arriver là mais on veut rester, rester, rester calme!".

Les gilets jaunes comptent rester sur place tout au long de la journée.