Liège: les figurants mis à l'honneur lors du 13ème festival international du film policier

Clap 13ème. Le festival international du film policier de Liège a débuté ce jeudi et se poursuivra jusqu'à dimanche. Une soixantaine de films et séries sont à l'affiche de ce festival qui se tiendra malheureusement sans Jean-Paul Belmondo et Nathalie Baye, dont les venues étaient annoncées.

Cette année, ce festival mettra notamment en lumière les hommes et les femmes de l'ombre: les figurants. Et il faut savoir que figurant, en Belgique, c'est une passion, pas un métier. Car le salaire, c'est peanuts...

Luc Wolfs est un Liégeois habitué des plateaux. On l'a notamment entraperçu en ministre, dans Raid Dingue, de Dany Boon. Comme il le précise, il y a plusieurs facettes dans le job de figurant: "Il y a la simple figuration qui est la personne qui passe, qui est le passant qui passe comme on dit et qu'on voit dans le lointain, on ne le reconnait pas du tout. Dès le moment où vous apparaissez à l'écran pendant une fraction de seconde ou une seconde, on vous reconnait bien et vous êtes en clair, vous n'êtes pas flouté, à ce moment-là vous devenez une silhouette. Et puis alors si vous avez deux mots à dire, vous devenez une silhouette parlante. Quand l'acteur n'est pas là pour faire certaines scènes de dos, on prend une personne qui lui ressemble, qui est un figurant, et qu'on habille de la même manière pendant que l'acteur fait autre chose".

Une soirée des Breu-gueules