Liège: les festivités se poursuivent en Outremeuse

Cortège, tir de campes, géants, petits pékets. Les fêtes du 15 août en Outremeuse vont joyeusement mêler la tradition et la modernité. Ce mardi 14 août, on fera le tour des Marie. Les Marie, Marie-Josée, Marie-Louise, Marie-Chantal... Après l'effort, le réconfort du premier p'tit péket. Ensuite, ce sera la sortie du bouquet. En début de soirée à 18h00, le traditionnel tir de campes, avant la grande fête populaire avec les soirées dansantes.

Demain matin, place à la toute aussi traditionnelle messe en Wallon, puis à la remise de costume à Tchantchès. Et cette année, c'est François Walthéry qui fera office de styliste: il va lui offrir un costume d'éleveur de pigeons. Un éleveur nommé Jules, personnage principal d'une série d'histoires qui viennent d'être rééditées dans une intégrale du "Vî Bleû". "C'est moi qui vais remettre le costume de Jules du Vî Bleû à Tchantchès" explique François Walthéry. "Je ne l'ai pas cousu. C'est une dame de ma rue, elle fait ça très bien, et je suis assez sidéré de voir ça. Elle a dû l'adapter mais elle l'a bien adapté parce qu'on le reconnait. C'est le costume de mon grand-père, de mon grand-oncle aussi, et des gens de cette époque, des années 30/35". Après cette remise de costume, place au cortège, l'occasion de fêter les 25 ans du géant Tchantchès.

Les festivités en Outremeuse s'achèveront le 16, par l'enterrement de Mati l'Ohé.