Liège: les élèves du lycée Saint-Jacques masqués en classe suite à l'apparition de plusieurs cas de coronavirus

Au lycée Saint-Jacques à Liège, les 950 élèves doivent de nouveau porter le masque en permanence, même en classe. La décision a été prise par la direction de l'établissement. Elle fait suite à l'annonce de plusieurs cas positifs au Covid parmi les étudiants.

Une décision "anticipative"

La direction du lycée préfère ne pas commenter cette décision qu'elle qualifie d'anticipative. Du côté de l'association des parents d'élèves du lycée Saint-Jacques, on estime que l'essentiel, c'est que les cours soient maintenus en 100% présentiel, même s'il faut repasser par un port du masque en full time.

Quant au SeGEC, le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles, il soutient également cette décision. Etienne Michel, son directeur général: "L'important, de mon point de vue, c'est de saluer cette prise de responsabilité qui était vraisemblablement nécessaire à ce moment-là", explique-t-il.

Une mesure qui, selon lui, doit rester à l'appréciation de chaque école: "Je pense qu'il faut laisser une marge d'appréciation de l'évolution des situations au niveau local. Il n'y a rien à faire, le virus est en train de circuler de nouveau de manière plus fluide que pendant les vacances, et cela crée une situation à laquelle chacun va essayer de répondre le mieux possible".

174 cas positifs depuis la rentrée

Et de fait, les derniers chiffres en matière de contamination à l'école sont plutôt inquiétants. Depuis le 1er septembre, en maternelles, primaires et secondaires,

174 cas d’infection au Covid ont été détectés en Fédération Wallonie-Bruxelles, contre 171 l'an dernier à la même époque.

Parmi ces 174 cas, il y en a eu 73 en région liégeoise contre 30 par exemple à Bruxelles. Au total, une vingtaine de classes ont dû être fermées.

Ce sont majoritairement les élèves qui sont contaminés. A peine une dizaine de cas concerne le personnel enseignant.