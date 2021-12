Liège: les deux infirmières de rue lancent un crowdfunding pour poursuivre leur travail

Fanny et Camille sont infirmières de rue à Liège. Pour pouvoir continuer à aider les SDF, elles lancent un appel à l'aide.

Inciter les SDF à se faire soigner

Depuis un an, Fanny et son amie Camille sillonnent les rues de Liège à la rencontre des SDF. Elles leur apportent toute l'aide dont ils ont besoin pour les soigner et faire le lien avec des structures médicales.

Fanny était l'invitée de la rédaction de Liège ce jeudi. Elle a expliqué en quoi consistait son boulot d'infirmière de rue: "On est confrontés à des personnes qui n'ont plus aucune accroche avec les structures de santé, pour qui la santé n'est plus du tout une priorité, et qui vont donc laisser s'aggraver leurs problèmes de santé, ce qui amène parfois à des décès. Nous, notre mission, elle va justement être là: faire le rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé, et permettre à ces gens de remettre la santé comme une priorité. Concrètement, on est dans la rue tous les jours, avec notre sac à dos, et on va à la rencontre des personnes défavorisées dans les rues de Liège. On va créer un lien de confiance, on va identifier les problèmes de santé, et on va leur proposer notre aide pour un suivi et une coordination médicale".

Un appel aux dons pour 2022

Mais les finances de l'asbl SMI-LE (Service Mobile Infirmier LiégEois), qui encadre leurs activités, sont actuellement dans le rouge. C'est la raison pour laquelle un crowdfunding a été lancé: "L'année 2022 est en danger" confie l'infirmière de rue. "On n'a pas encore réussi à récolter l'argent suffisant pour nos frais salariaux. Il nous manque 20.000 euros pour pouvoir garantir une année supplémentaire pour SMI-LE".

Le crowdfunding a été lancé le 30 novembre et va durer jusqu'au 30 décembre. Toutes les infos sur le site crowdin.be