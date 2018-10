Le PS, qui a la main, reçoit ce lundi le seul élu de Défi. Ce week-end, c'était au tour du cdH, l'actuel partenaire des socialistes.

Willy Demeyer aura donc vu tout le monde. Il fera rapport aux instances liégeoises du PS et une assemblée est convoquée le 9 novembre pour décider de partir en bipartite avec le MR ou en coalition plus large, et dans ce cas, en excluant le MR.