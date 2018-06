Liège: les commerces plus accessibles aux PMR

"Bienvenue PMR" est le projet pilote initié par le département des affaires sociales de la Province de Liège et l'asbl Commerce liégeois. Un projet de labellisation et de référencement des commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite. Celles-ci représentent actuellement 30 à 40% de la population.

L’objectif du projet est de sensibiliser les commerçants à une qualité d'accueil adaptée à toute personne dont les déplacements sont entravés de manière permanente ou momentané: les utilisateurs de chaise roulante bien-sûr mais aussi les aveugles et malvoyants, sourds et malentendants, les personnes souffrant d'une déficience mentale, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes. A ce jour, de nombreux commerces liégeois ont déjà adapté leur accueil à ces personnes et sont labellisés comme explique Jean-Luc Vasseur, président de l'asbl Commerce liégeois : "Il y a 120 commerces qui sont labellisés, 40 ont déjà reçu leur petit vignette, c’est un partenariat avec le commerçant. Il doit être évolutif. On doit lui donner la pulsion d’investissement dans le sens du service accessibilité PMR."

Trois niveaux de label ont été définis pour une durée de trois ans. Le label 1 donne la priorité à l'accueil et au service. Des aménagements techniques permettent d'accéder au label 2. L'accès au label 3 impose une accessibilité maximale pour les PMR. Les commerçants qui adhèrent au projet bénéficient d'une formation déclare Katty Firquet, députée provinciale : "On ne réagit pas de la même manière avec une personne qui souffre d’un problème de santé mental qu’avec une personne qui est aveugle ou malvoyante. Donc, nous avons mis en place des courtes formations pour informer les commerçants et leurs employés sur les bonnes attitudes à avoir par rapport à ces différents profils de visiteurs."

"Bienvenue PMR" est amorcé dans l'hyper-centre liégeois et pourra, après évaluation, s'étendre à l'ensemble du territoire de la province de Liège.

Les commerces labellisés sont répertoriés sur le site www.commerceliegeois.be et sur l'application Wallonie en poche.