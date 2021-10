Liège : les commerçants n’ont pas le moral

Rien ne va plus pour les commerçants du centre de Liège. Ils se plaignent des problèmes de mobilité, des travaux du tram et du manque de soutien de la Ville de Liège. Mathieu Brion, commerçant place Saint-Lambert, explique : "Les clients sont rares. Notre chiffre d’affaires est divisé par quatre. Les travaux du tram sont sans fin. Venir en ville, circuler, descendre n’est plus du tout attractif". Luc André, commerçant également, poursuit : "Les clients en ont marre. Ils ne viennent plus en ville et vont en périphérie et nous devons tenir le coup financièrement. Virginie Ancion, commerçante également, explique que ses clientes préfèrent venir chercher les produits à son domicile plutôt que de venir en ville.

La mobilité est un vrai problème à Liège. Pour l’Union des Classes Moyennes, il est urgent que l’échevine du commerce prenne le taureau par les cornes. Valérie Saretto, secrétaire générale explique : "Nous demandons à Madame Fraipont un plan d’actions. Nous sommes prêts à collaborer avec elle et elle peut compter sur notre appui pour faire en sorte que cela roule".

Une commerçante va plus loin. Elle pense à une action en justice contre la Ville de Liège. Sylvie Reversez, explique : "Nous nous demandons si la Ville prend ses responsabilités, oui ou non ? Et si non, peut-on l’attaquer en justice ? Parce que cela nous empêche de vivre, de survivre, de faire vivre notre commerce".

Elisabeth Fraipont, échevine du commerce, répond que la Ville de Liège travaille : "Il n’y a pas de négligence de la Ville de Liège. On sait très bien que la situation est sensible pour l’instant au niveau de la mobilité. La liaison du tunnel de Cointe va être rétablie à partir du 15 octobre et pour le tram, le bourgmestre met la pression sur le consortium. Il va rencontrer le consortium dans les prochains jours. Il y a une pression de la Ville pour faire bouger les choses".

Ce week-end, la foire de Liège sera inaugurée. Un événement qui ne va pas améliorer la fluidité de la circulation