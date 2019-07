Liège: les commerçants de la rue des Carmes demandent une rue "apaisée"

A Liège, les commerçants de la rue des Carmes ont demandé une rue "apaisée", et ils vont peut-être bien l'obtenir. Après des mois de travaux, toujours pas terminés, ils ont soumis leurs idées au service des travaux, qui envisage de les mettre en œuvre.

Des places de parking en quinconce, une rigole centrale, des trottoirs élargis. Voilà à quoi la nouvelle rue des Carmes pourrait ressembler à la fin de l'été.

Pour l'instant, après des semaines à l'état "champ de bataille", la rue a surtout l'air d'un énorme terrain de pétanque. Mais tant qu'à faire des travaux, se sont dit quelques commerçants, qui l'ont dit au service des travaux, qui semble d'accord, eh bien qu'on en profite pour améliorer la manière dont les voitures y circulent et s'y garent ... pour celles qui y arrivent.

Parce que la rue est étroite. Avec des trottoirs si étriqués que les piétons y marchent depuis toujours sur la chaussée. Il y a là des cafés, restaurants, cinq librairies et un marchand de pianos. Tous ces gens doivent recevoir leurs marchandises. Il y aura donc des zones de livraison. Et aussi des zones-terrasses. Et du parking. Tout ça va former chicane. Les voitures pourront passer... mais à trente kilomètres à l'heure.

Pour l'instant, même si quelques commerçants en rêvent, il n'est pas question de transformer la rue des Carmes en piétonnier. Mais plus tard, si le tram fait bouger la manière dont on circule à Liège, il n'est pas exclu de la réserver aux piétons et d'y remplacer l'asphalte par des pavés.