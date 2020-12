A Liège, les castors s'aventurent en ville: un arbre abattu devant la Médiacité

Végétarien, le castor se nourrit de feuilles, de pousses d’arbres et surtout d’écorces. Il a une préférence pour les écorces moins épaisses et donc, il n’hésite pas à faire tomber un arbre pour atteindre l’écorce la plus à son goût.

Réintroduit en Belgique il y a une vingtaine d’années, le castor est protégé depuis une directive européenne de 1992. Il est interdit de la chasser, de le tuer, de le capturer, de le détenir, de le transporter et même de le perturber. Une protection qui a permis aux familles de castors de se multiplier. S’il est habituel de les voir du côté de l’île aux Corsaires au confluent de l’Ourthe, le canal de l’Ourthe et la Vesdre ou le long du Ravel près du centre commercial Belle-île, c’est assez surprenant de découvrir leur œuvre près du centre-ville.

Grillage et résine

Le sympathique rongeur est "la bête noire" des responsables de la gestion forestière liégeoise notamment au parc de la Boverie. Là, il y a des arbres remarquables et les castors sont de redoutables prédateurs pour ces spécimens. Des grillages avaient été disposés pour protéger les plus beaux spécimens. Pas toujours joli dans un parc classé. La ville a aussi innové avec un type de résine badigeonnée sur les troncs, un produit non nocif mais qui a un effet répulsif pour le rongeur.

Mais le castor a aussi son utilité. Dans les vallées ardennaises, il refaçonne le paysage et cela n’a pas que des désavantages. En abattant certains arbres, il permet le passage de la lumière et de la chaleur. En créant des barrages et des mares, il contribue à la biodiversité en permettant, par exemple, le retour de grenouilles et tritons.