Liège : les castors du Parc de la Boverie vont être déménagés

Un véritable casse-tête pour la ville qui a tenté plusieurs solutions. Les grillages autour des troncs n’ont pas découragé le gros rongeur. Quant à la résine badigeonnée sur un mètre de haut, elle n’a pas non plus eu l’effet répulsif espéré.

Voici un avis d’expulsion et de déménagement inhabituel. La ville de Liège va procéder à l’expulsion et au déménagement d’une famille de 6 castors. Ils ont élu domicile dans le parc de la Boverie à Liège et le problème, c’est qu’ils aiment un peu trop l’écorce des arbres de cet espace vert. Certains de ces arbres font partie du patrimoine, ils sont classés. Il faut donc les protéger. Il faut aussi éviter que, rongés, ils ne tombent sur des promeneurs. Pas question de chasser les castors, ils sont protégés depuis 1992. Il est interdit de les tuer, de les capturer e même de les perturber dans leur environnement.

Du castoréum comme leurre

Malgré la résine(en gris) le castor a entaillé l'arbre jusqu'à faire couler la sève en hiver - © F. Dubois

Aux grands maux, les grands remèdes, Christine Defraigne, l’échevine du bien-être animal, a sollicité et obtenu une dérogation du DNF (département nature et forêts de la région wallonne) pour expulser cette famille de castors et la déménager vers un endroit plus approprié. Encore faut-il attraper ces mammifères quasi invisibles en journée.

" Un trappeur professionnel viendra aider la ville à capturer ces castors", explique le Dr Schutters, vétérinaire de la ville de Liège, "il va utiliser une cage spécifique, très grande, au fond de laquelle on place un leurre. Il s’agit de castoréum, une substance issue des glandes de l’animal. La porte de la cage est conçue pour se refermer sans risque de blesser l’animal. On viendra à plusieurs reprises par jour pour vérifier si un castor est pris et éviter qu’il ne reste trop longtemps dans cette cage. Le premier castor subira un test génétique puis il sera relâché, comme les suivants, dans un endroit qui est une réserve naturelle parfaite pour les castors".

L’opération peut prendre plusieurs jours mais il est temps car la période d’accouplement des castors est proche et, très vite, les 4 plus jeunes castors devenus aussi adultes pourraient faire des petits.