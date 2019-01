Liège: les camions d’épandage sont en action à hauteur de la Baraque Fraiture

Sur le front de la neige, on subit une petite offensive hivernale ce lundi matin en province de Liège, mais ce n'est pas la catastrophe annoncée.

À l’heure actuelle, on observe plusieurs camions en difficultés sur l’E25 dans la montée de la Baraque de Fraiture et sur l’E42 Prüm-Battice à hauteur de Malmedy et de Francorchamps. Ces deux chaussées notamment sont enneigées et glissantes par endroits.

Quant à la circulation des bus, on est repassé au niveau 1 du plan intempéries sur l'ensemble du réseau. Ce qui signifie que toutes les lignes sont assurées normalement sur l'ensemble des itinéraires.