Liège: les cafés du Carré ne rouvriront pas lundi

C'est décidé. Dans le Carré à Liège, les bistrots ne rouvriront pas lundi, contrairement aux autres cafés. Les patrons des bars du Carré se sont concertés. Ils remettent au 21 juin la décision d'accueillir à nouveau les fêtards.

C'est la configuration des cafés et les habitudes de la clientèle qui ont motivé cette décision de ne pas rouvrir tout de suite. Car on le sait, les cafés du Carré sont étroits, difficile donc d'y garder ses distances.

Et puis, c'est bien connu, on ne le quitte généralement qu'aux petites heures, ce qui est encore interdit dans le cadre du plan de déconfinement. Frédéric Rinné, le président des cafetiers du Carré: "Nous sommes un lieu où on vient faire connaissance, draguer, danser, boire un verre, refaire le monde. Les mesures de sécurité, que nous comprenons d'un point de vue sanitaire, ne sont pas en adéquation avec ce que nous proposons d'habitude".

On nous demande de fermer à l'heure où le quartier s'enflamme

Et puis, comme l'imposent les mesures de déconfinement, il sera interdit de servir au bar. Une autre tradition dans le Carré: "Le bar doit pouvoir redevenir un vrai meuble central dans nos cafés, parce que c'est ça l'ADN, c'est la rencontre. Or, les croisements, c'est ce que le confinement nous oblige à éviter. C'est une première chose. Deuxième chose, le Carré, historiquement, est un endroit qui se remplit entre 23 heures 30 et une heure du matin, et on nous demande de fermer à l'heure où le quartier s'enflamme".

Les cafetiers espèrent un assouplissement supplémentaire qui leur permettrait de rester ouverts jusqu'à 3 heures du matin.

L'ASBL qui les regroupe a rencontré le bourgmestre de Liège Willy Demeyer ce jeudi. Le collège devrait discuter aujourd'hui de ces conditions de réouverture du Carré d'ici une quinzaine de jours.