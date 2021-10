Liège : les Ateliers Melens & Dejardin et le bureau Greisch primés pour leurs actions de mécénat aux Caïus 2021

Les lauréats des CaIus 2021 ont été annoncés ce mercredi. Deux sur quatre sont liégeois : les Ateliers Melens et Dejardin et le bureau Greisch.

Les Caïus récompensent des entreprises mécènes engagée dans les domaines de la culture et du patrimoine.

Le Caïus de l’entreprise mécène de l’année a été attribué aux Ateliers Melens & Dejardin. Cette chaudronnerie de Jupille est récompensée pour l’ensemble de ses activités de mécénat.

"Le mécénat est arrivé, je vais dire, un peu naturellement et petit à petit.", explique Gérard Dejardin, le directeur des Ateliers Melens & Dejardin, "Notre métier de chaudronnier nous a amenés à côtoyer des artistes. On s’est trouvé des affinités, probablement. On a commencé à aider les projets et puis on s’est aperçu que, finalement, notre action était quand même assez importante pour les gens avec qui on travaillait. Les artistes viennent de plus en plus souvent nous trouver pour leurs réalisations en chaudronnerie."

Parmi les réalisations récentes, Gérard Dejardin cite par exemple : "Li Torè, que tous les Liégeois connaissent, on l’a reproduit en Corten et il a été exporté en Haute-Savoie l’année dernière. Un exemple qu’on peut voir à Liège, c’est le kiosque [No] Sono du Comptoir des ressources créatives, pour lequel on a donné pas mal. Quand on donne, on reçoit. On s’est aperçu aussi que c’était quelque chose de très enrichissant de travailler avec des gens qui n’étaient pas forcément de notre milieu, qui est l’industrie à la base. On a appris beaucoup de choses, quoi, même par rapport à notre métier."