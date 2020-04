Liège: les adoptions d'animaux en hausse pendant le confinement

C'est une conséquence directe du confinement et de l'isolement social: les adoptions d'animaux de compagnie sont en plein boom. Des chats, des chiens, et même des lapins.

A la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège, on constate une augmentation de 40% des adoptions depuis le début des mesures sanitaires liées à l'épidémie. Fabrice Renard, inspecteur de la SRPA de Liège: "On voit une augmentation des adoptions des chiens, des chats, principalement, ainsi que des petits animaux comme les lapins ou les rongeurs".

Des familles et des personnes seules

Un boom d'adoptions que Fabrice Renard attribue directement à cette situation particulière du confinement: "On a beaucoup de familles qui sont venues, mais on a aussi des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas l'occasion de sortir, qui se retrouvent seules, et c'est l'occasion d'adopter un animal, de pouvoir s'en occuper, de pouvoir avoir un contact".

Et après le confinement? La SRPA s'inquiète

Mais, paradoxalement, cette situation inquiète l'inspecteur de la SRPA: "Ce dont on a peur, c'est, qu'après le confinement, quand la vie active va reprendre son rythme, ça risque d'être moins évident. Et on a peur d'avoir un boom après de dépôt de ces animaux dans les refuges".

Notez qu'en raison des mesures de confinement, les visites au chenil se font uniquement sur rendez-vous. Les animaux à adopter sont visibles sur le site internet de la SRPA.