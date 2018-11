Liège: "Leonardo da Vinci, les inventions d'un génie" au Musée de la vie wallonne

"Leonardo da Vinci, les inventions d'un génie" est le nom d'une exposition à découvrir dès le 6 février au Musée de la vie wallonne, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de ce visionnaire.

De Leonardo da Vinci, il ne faut surtout pas retenir que le portrait de Mona Lisa car, s'il a été un peintre de grand talent, il a surtout été un génie de la Renaissance.

Le véritable portrait de Leonardo da Vinci

L'exposition montre l'immensité du talent du personnage qui était à la fois un anatomiste, un peintre, un ingénieur et un grand historien, comme l'explique Jean-Christophe Hubert, historien de l'art et commissaire de l'exposition. "Au quotidien, la fonction de Leonardo da Vinci n'était pas d'être peintre mais d'être au service des grands de l'époque depuis les grandes familles italiennes jusqu'au roi de France. Il a réalisé un grand nombre de projets et de réalisations dans des domaines aussi divers que la guerre, l'armement, les voies hydrauliques ou les machines volantes et les instruments de mesure. C'était bien un inventeur dont la mission était d'améliorer le quotidien de l'époque."

Plus de 120 maquettes à découvrir

Lors de l'exposition, le visiteur va pouvoir toucher toute une série de maquettes pour se rendre compte des principes fondamentaux de Leonardo da Vinci.

"Les techniques les plus modernes de la digitalisation vont être également utilisées car une série de maquettes sont digitalisées, pour montrer leur fonctionnement. Elles sont statiques dans l'exposition mais elles sont animées sur écran", poursuit Jean-Christophe Hubert.

Une collection de 120 nouvelles maquettes sont exposées. Elles ont été réalisées à partir des documents et des avancées scientifiques récentes. Il y a également des documents de l'époque et des croquis d'anatomie exceptionnels.

L'exposition permet de découvrir de nombreux espaces que les enfants et les familles vont pouvoir utiliser pour tenter de reproduire les machines de Leonardo da Vinci et de les assembler.

Une exposition créée par des Liégeois

C'est une équipe liégeoise qui est à la base de cette exposition internationale qui se tient pour l'instant à Lisbonne et qui, après Liège, s'envolera pour Moscou et Dubaï.

"Il était essentiel pour nous de rendre hommage à ceux qui ont conçu cette exposition", explique Jean-Christophe Hubert. "Il s'agit des ingénieurs, des ébénistes et également des menuisiers qui ont travaillé sur ce projet. C'est également très important de présenter cette exposition à Liège à l'occasion du 500e anniversaire du décès de Leonardo da Vinci."

L'exposition est à découvrir au musée de la vie wallonne du 6 février au 12 mai 2019.