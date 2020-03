Liège: le transfert des patients de la clinique Saint-Vincent vers le MontLégia est en cours

C'est ce jeudi qu'a lieu le transfert des patients de la clinique Saint-Vincent de Rocourt -troisième et dernier déménagement du Groupe CHC- vers la clinique MontLégia. Un transfert avancé de 48h.

Une dizaine de bébés transférés

Il s'agit des patients de la maternité mais aussi de néonatologie. Une dizaine de bébés seulement seront ainsi transférés. Ce qui devrait faciliter quelque peu la tâche. Dr Pierre Maton, chef du service de néonatologie: "Au départ, nous avions compté sur quatre couveuses de transport dans la perspective d'un transfert de patients important en nombre. Finalement, nous allons probablement pouvoir fonctionner avec simplement deux couveuses de transport pour les patients délicats. On fait aussi des transports en couffin, voire en Maxi-Cosi pour les enfants qui sont un peu plus grands et qui n'ont plus besoin de machine particulière".

Visite virtuelle du nouveau site pour les parents

La semaine dernière, les parents ont eu l'occasion de faire une visite virtuelle du nouveau site, comme l'explique Dr Pierre Maton: "On a réalisé un petit film avec des moyens très limités mais qui pouvait déjà leur donner une idée de l'orientation dans le service et ce genre de chose. Tous les parents ont eu l'occasion de visionner ce film la semaine passée. Ils seront donc peut-être un peu moins perdus quand ils arriveront. Et l'autre chose, naturellement, c'est qu'un des deux parents va pouvoir, dans chaque ambulance, accompagner l'enfant, quel que soit le degré de gravité de la pathologie de l'enfant".

Et pour les accouchements?

En obstétrique, c'est difficile de savoir avec précision le nombre de patients qui seront transférés. Certaines patientes pourraient encore accoucher à la clinique de Rocourt ce jeudi matin. Dr Anne Laurent, gynécologue: "En obstétrique, on ne sait jamais savoir. Pour les dames qui sont en début de travail, nous les inviterons à repasser vers le MontLégia et nous les accompagnerons en ambulance. Pour celles qui sont déjà bien avancées, qui sont sous péridurale, elles vont accoucher sur le site de Rocourt. Toutes les patientes seront transportées en ambulance. Tout est organisé avec le Covid. Les protocoles ont été faits. Les équipes ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ce soit le plus sécure pour les mamans, les nouveaux-nés et toutes les équipes".