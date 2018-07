Liège: le Supervue festival doit raser toute l'herbe sur son site à cause de la sécheresse

Sur les hauteurs de Liège, le Supervue festival débute vendredi. Ses organisateurs prévoyaient comme les années précédentes, de laisser des zones avec de hautes herbes sur son site situé sur le terril Piron, histoire d'y laisser notamment s'amuser les enfants. Mais à cause de la sécheresse, ils ont préféré demandé conseil aux pompiers. Les hommes du feu leur ont recommandé de raser tout le terrain. Thomas Dupont du collectif "La Superette" est un des organisateurs du Supervue festival: "Ils nous ont demandé de tout tondre sur l'ensemble du site. Nous ne pourrons donc pas le présenter avec ses hautes herbes et son côté champêtre. Il nous faudra évacuer l'herbe coupée."

Le festival cherche des bénévoles pour l'aider à ramasser l'herbe fauchée

A quelques jours du festival, la nouvelle est un coup dur pour les organisateurs qui ont peu de moyens. "On essaye de convoquer des bénévoles en plus pour ramasser toute l'herbe fauchée. La superficie représente un terrain de foot et demi" Mais ils considèrent la mesure nécessaire: "on a pas envie de prendre de risques. Des mégots de cigarettes, des briquets qui traînent... La moindre étincelle pourrait provoquer un feu. Et à cause de la sécheresse du site, il pourrait très vite se propager". Le Supervue festival a aussi prévu un approvisionnement en eau fourni par la Cile pour les festivaliers et de trouver une solution pour les rafraîchir avec un système de pluie artificielle.