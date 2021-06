Liège: le stade du Standard accueille un centre de vaccination

Une antenne de vaccination sera opérationnelle du 5 au 10 juillet au stade du Standard de Liège. Les vaccins Pfizer et, pour les plus de 41 ans, Johnson et Johnson, y seront administrés.

Cette semaine spéciale de vaccination sera accessible aux habitants de la province de Liège, sur rendez-vous et en accès libre. Les personnes qui auront reçu une première dose cette semaine-là recevront la deuxième entre le 26 et le 31 juillet.

Ce centre sera accessible de 10 à 19h30 le lundi, de 8h30 à 19h30 du mardi au vendredi et de 8h30 à 16h le samedi. Il y aura jusqu’à 6 lignes de vaccination.