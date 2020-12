Liège: le site de Coronmeuse devient une zone d'enjeu communal

Le Gouvernement de Wallonie a décidé ce jeudi de réviser le plan de secteur de Liège en ce sens. Une décision qui fait suite à une demande du conseil communal de Liège.

Un nouveau quartier doit voir le jour à Coronmeuse, un éco-quartier, aux fonctionnalités multiples, ce qui colle parfaitement au concept récent de "zone d'enjeu communal".

La décision du Gouvernement de Wallonie donne à la Ville une sécurité juridique pour progresser dans ce projet. Christine Defraigne, l'échevine liégeoise de l'urbanisme: "Comme le Gouvernement wallon a donné son feu vert et a marqué son accord sur le principe de porter cette zone d'enjeu communal, nous allons poursuivre la procédure, et en même temps, c'est une façon de donner une assise juridique correcte et cohérente qui permettra le développement de ce quartier".

Une sécurité juridique importante pour attirer les investisseurs, comme le confirme Christine Defraigne: "Bien sûr parce que pour le moment, les permis que nous octroyons ou que le fonctionnaire délégué octroie doivent se faire en dérogation de ce plan de secteur qui est assez ancien et qui est assez mono-fonctionnel. Pour avoir une diversité de fonctions, on doit sortir de la vieille logique de planification du plan de secteur. Nous devons avoir des documents en cohérence avec ce qu'on veut faire".