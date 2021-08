Liège : le retour de la Foire d’octobre est prévu du 2 octobre au 14 novembre

On connaît les dates de la prochaine Foire d’octobre de Liège. Elle doit se dérouler du 2 octobre au 14 novembre.

Les foires ont repris cet été dans d’autres villes, ce sera donc le cas à Liège aussi cet automne, à moins d’une aggravation sensible de la situation sanitaire évidemment. L’an dernier, la Foire de Liège avait dû être annulée en dernière minute.

Port du masque et distanciation devraient être imposés. Pour les forains, la perspective de pouvoir à nouveau installer leurs attractions et échoppes sur le boulevard d’Avroy en octobre est bien sûr un soulagement. Jean-Marie Collard, leur représentant, explique : "C’est un soulagement, mais, en fait, nous sommes soulagés déjà depuis début juillet puisque, là, les portes se sont ouvertes, un peu à gauche et à droite : Foire du Midi, Namur et toutes les foires qui ont suivi. Donc c’est un soulagement. Maintenant, voilà, on reste toujours avec les doigts croisés car l’an dernier, la Foire de Liège allait avoir lieu aussi et puis voilà… Mais la situation semble moins dramatique et moins pénible que l’an dernier. Nous ne sommes pas les seuls à avoir souffert, mais nous faisons partie de la catégorie qui a bien morflé durant l’année 2020.".

Le public manifeste-t-il, de son côté sa satisfaction de pouvoir retrouver les foires ? "C’est un truc assez incroyable qui se passe depuis le mois de juillet. C’est-à-dire que les gens ont été en manque de loisirs, et la foire en fait partie. Donc c’est vrai que le public est là. Il dépense et c’est une très bonne nouvelle.", répond Jean-Marie Collard.

Et lorsque nous lui demandons s’il a, de ce fait, l’espoir que la Foire d’octobre soit une belle réussite, il réplique : "Si tous les critères sont réunis, comme à l’heure actuelle, je pense que ce sera une réussite comme les autres qui ont précédé, oui."