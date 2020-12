Liège : le Refuge Ihsane Jarfi pour les jeunes LGBTQ + va doubler sa capacité d’accueil

Accueillir de jeunes homosexuels, lesbiennes ou transexuel·le·s rejeté·e·s de leur foyer : c’est une des missions qu’assure la fondation Ishane Jarfi depuis 2019. Grâce au soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette structure va doubler sa capacité d’hébergement.

Rappelez-vous : Ishane Jarfi, c’est ce jeune homme enlevé et assassiné à la sortie d’une boîte de nuit en 2012. Le motif ? Il était homosexuel. Le premier homicide homophobe reconnu par la justice belge. Quelques années plus tard, le papa d’Ihsane décide de fonder une structure pour venir en aide aux jeunes issus de la communauté LGTBQ +. Il fait de son combat contre l’intolérance, les discriminations et l’homophobie une raison pour surmonter sa douleur.

Un endroit safe pour des coming out douloureux

Parmi les initiatives menées par la Fondation, ce refuge. Un petit appartement qui peut accueillir deux personnes. Depuis sa création, il a su prouver son utilité. Il a permis d’offrir 760 nuitées à des jeunes rejeté·e·s à la suite de leur coming out.

Grâce aux 105 000€ que la Fédération Wallonie-Bruxelles va verser au Refuge Ihsane Jarfi, la capacité d’accueil pourra doubler pour héberger jusqu’à quatre personnes, comme le rapportent nos confrères de Sudpresse. Mais il permettra également d’embaucher un nouvel éducateur à mi-temps afin de mieux épauler ces jeunes.