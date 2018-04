Liège: le reconditionnement des abribus est en cours

En ce moment à Liège, des abribus disparaissent puis réapparaissent, remis à neuf...

Aucun mystère à cela. La société JC Decaux remplit tout simplement une de ses obligations dans le cadre du renouvellement du contrat du mobilier urbain. Elle doit reconditionner l'ensemble des abribus installés sur le territoire de la Ville de Liège.

Le parc comprend plus ou moins 360 unités. Chaque jour, six abribus entrent dans des locaux de JC Decaux au zoning des Hauts-Sarts à Herstal et six autres en ressortent, après rénovation. Au menu des opérations: des travaux de peinture, le placement de nouveaux éclairages LED, de nouvelles vitres ou de nouvelles corbeilles, notamment.