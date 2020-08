Liège : le Quai des Ardennes bientôt réaménagé

Favoriser la mobilité douce et la qualité de vie des riverains, c’est une volonté de plus en plus affirmée par les pouvoirs publics et parmi les mesures à prendre : stopper ce qui ressemble à des autoroutes urbaines.

C’est ainsi qu’à Liège, sur proposition du Service public de Wallonie, le collège communal vient de décider de réaménager complètement le Quai des Ardennes.

Des travaux qui seront concrétisés, en partie, dès la rentrée scolaire.

2 bandes de circulation sur 4

Le Quai des Ardennes, c’est une voirie à 4 bandes, deux en sortie de ville et 2 en entrée de ville. La voirie rejoint d’un côté Chênée et l’accès à l’autoroute des Ardennes, de l’autre, les quais de la dérivation et l’accès au centre-ville. L’objectif des aménagements est de diminuer le nombre de bandes accessibles aux véhicules motorisés pour dégager de l’espace pour les vélos et les piétons mais aussi pour favoriser la circulation des bus.

Les deux bandes de "sortie de ville", côté Ourthe, deviendront un large espace vélo bidirectionnel, ouvert également aux bus.

Les deux bandes de circulation d "entrée" de ville, côté maison se transforment en une voirie à double sens classique pour véhicules motorisés. Les riverains conserveront leurs emplacements de stationnement.

Plusieurs traversées cyclo-pédestres seront aussi créées entre le quartier et les bords de l’Ourthe.

Le premier tronçon de ces aménagements concerne le secteur compris entre le Pont de Fétinne et le Pont des Grosses Battes et il sera concrétisé à la rentrée scolaire.