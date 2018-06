Liège: le PS présente sa liste et veut obtenir une majorité absolue

Le PS de Liège a présenté sa liste pour les prochaines élections communales. Sans surprise, elle sera emmenée par le bourgmestre sortant Willy Demeyer, devant les échevins Maggy Yerna et Jean-Pierre Hupkens. Une liste qui compte 20 nouveaux candidats et dont sept places sur 49 ne sont pas encore attribuées. C'est le ministre Jean-Claude Marcourt qui poussera la liste. Elle compte aussi cinq nouveaux candidats de moins de 30 ans. Le plus jeune, Louis Dehaybe, est 39ème et évoque ce choix d'être candidat et les caractéristiques de la liste : " Je suis assidument le conseil communal depuis 2 ans. Encore plus facilement maintenant avec la vidéo en direct. La vie de la ville m’intéresse. J’aimerais y contribuer de manière plus active grâce à ces élections. Selon moi, le PS est le parti qui défend le mieux les valeurs d’égalité, de solidarité et de justice sociale. Je pense pouvoir être un lien entre ma génération et le conseil communal. Cette liste est un mix entre l’expérience et la nouveauté. Elle est aussi multiculturelle et motivée pour améliorer le quotidien des liégeois. "

Le PS liégeois annonce aussi vouloir obtenir une majorité absolue.