Liège: le PS en tête, forte montée du PTB

Le PS récolte 30,83 % soit 17 sièges. Une chute de 7,12 % pour la liste emmenée par le bourgmestre sortant Willy Demeyer. Pour rester à la tête de la commune, les socialistes pourraient envisager une alliance avec le MR de Christine Defraigne. Les libéraux (18,01 %) perdent un siège par rapport au dernier scrutin, mais une alliance avec le PS donnerait une courte majorité de 27 sièges sur les 49.

Derrière le MR, le PTB réalise une progression de près de 10% et s'assure 9 sièges, 7 de plus que lors du dernier scrutin. Le mouvement citoyen Vert Ardent, auquel est associé Ecolo, engrange 14,67 % des voix. Le CDH, partenaire de coalition du PS s'écrase et ne récolte que 6,75 % contre 14,01 % en 2012. Un résultat qui coûte 4 sièges aux Humanistes.

Malgré l'affaire Publifin, le PS garde la main, mais ne peut pas reconduire la précédente majorité avec le CDH. Il faudra alors trouver un nouveau partenaire de coalition et le MR semble être le candidat tout désigné.