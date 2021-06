Liège : le procès en appel des comités de secteur

Retour au tribunal pour l'affaire des comités de secteur. Cette fois, c'est la Cour d'Appel de Liège qui va devoir rejuger sept prévenus qui avaient été acquittés en 2019. Le parquet a fait appel.

Ce scandale avait déchiré le monde politique liégeois à partir de la fin 2016. Ces comités Théodule se réunissaient peu, ne décidaient de rien, leurs membres étaient choisis par les partis politiques et étaient payés même quand ils ne venaient pas.

Qui est rejugé à partir d'aujourd'hui ?

Sept prévenus : Georges Pire, Pierre Stassart, André Denis, Paul Guillaume, Robert Botterman, Catherine Maas, Jean-Marie Gillon. Oui, mais et Stéphane Moreau ? Et André Gilles ? Et Dominique Drion ? Et Bénédicte Bayer ? Et tous ceux qui ont siégé dans les comités de secteur ? Eh bien, ils ne sont pas là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont payé pour ne plus être poursuivis.

Les sept prévenus de ce jeudi n'ont pas siégé dans ces comités de secteur. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche ?

D'avoir aidé à y nommer les membres ces comités qui eux avaient intérêt à y être. En termes juridiques, on parle de corréité de prise d'intérêt. Il leur est aussi reproché d'avoir décidé de leur rémunération en conseil d'administration alors que c'est l'assemblée générale de Publifin qui en avait le pouvoir. Le ministère public parle ici de détournements.

Les sept se disent tous innocents.

Les uns assurent qu'ils ne savaient pas que les comités n'allaient rien faire. Les autres jurent avoir fait confiance à la direction et au président qui n'ont rien expliqué des rémunérations. Certains siégeaient pour la première fois. Ils réclament tous, de nouveau, leur acquittement.