Liège : le procès des membres des comités de secteurs de l'ex-Publifin a commencé

Les comités de secteur, ce sont ces fameux comités créés au sein de l’intercommunale Publifin (qui chapeaute Nethys) à l’époque avec pour thèmes les télécommunications, Liège-ville et l’énergie. Dans ces comités, des membres de partis politiques. Le scandale, il est révélé en 2016 par le Olnois Cédric Halin qui se rend compte que ces comités se réunissent peu ou pas et que les membres n’y sont que très rarement tout en touchant d’importants salaires.

C’est le dossier qui met le feu aux poudres, qui déclenche tout le dossier Enodia (ex Publifin)/ Nethys avec il y a peu le départ du management de Nethys, Stéphane Moreau en tête.

Quarante personnes étaient poursuivies pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux au début du dossier. Ils ne sont plus que 7 ce jeudi sur les bancs des prévenus du tribunal correctionnel de Liège : Georges Pire (MR), André Denis (MR), Pol Guillaume (MR), Pierre Stassart (PS), Robert Botterman (PS), Catherine Maas (Ecolo) et Jean-Marie Gillon (Ecolo).

La plupart des autres personnes citées dans le dossier ont accepté une transaction pénale en échange d’un arrêt des poursuites.

Questions claires, réponses floues

Tour à tour, le président du tribunal interroge les prévenus pour connaître l’origine de la création de ces comités de secteur et la façon dont les membres ont été désignés.

C’est Georges Pire, vice président de Publifin à l’époque qui répond en premier. "Ces dysfonctionnements sont proprement scandaleux", explique l’ancien recordman de mandats, "le conseil d’administration n’a pas su que les comités de secteur ne se réunissaient pas." Et Georges Pire d’ajouter que les présidents des comités de secteurs et le management sont responsables du peu de réunion.

Et le président Catrice de poursuivre en demandant qui désignait les membres ? Les fédérations provinciales des partis, répondent vaguement les prévenus. Quant aux rémunérations ? André Denis et Robert Botterman n’ont aucun souvenir de discussions concernant ces rémunérations. Jean-Marie Gillon explique avoir cru qu’il s’agissait de jetons de présence. Georges Pire croit se rappeler que le Conseil d’administration de juin ou de septembre 2015 a abordé ce sujet. Mais apparemment, le point est passé très rapidement précise Pol Guillaume et Catherine Maas ajoute qu’aucun montant n’a été cité à ce moment-là.