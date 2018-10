Liège: le petit théâtre du Gai Savoir plie mais ne rompt pas

À Liège, deux irréductibles gérants, Colette Stine et Roland Langevin, s'accrochent avec passion à leur petit théâtre. "Le Gai-Savoir" est le nom de cette salle de spectacle située rue Bassenge, dans une ancienne imprimerie.

Depuis de nombreuses années, le lieu, d'une capacité de 80 personnes, propose des spectacles théâtraux pour un public scolaire. L'U3â présente également son spectacle atelier et de fidèles abonnés découvrent des textes d'auteurs allant de Sacha Guitry à Amélie Nothomb.

Subventions: le parcours du combattant

Le problème est, qu'aujourd'hui, faute de subvention et de réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Gai-Savoir ne doit sa survie qu'au courage et à la ténacité de ses deux directeurs.

Les explications de Roland Langevin, professeur d'art dramatique et directeur de l'asbl Gai-Savoir. "Nous n'avons toujours pas de nouvelles concernant notre futur et éventuel subventionnement. On nous a retiré nos subventions il y a 1 an. Nous avons, ensuite, rentré tous les documents nécessaires au ministère et depuis, c'est le silence. Et nous n'avons aucune information".

Le théâtre bénéficie, heureusement, d'une aide de la Province et de la Ville de Liège. Mais, ce n'est malheureusement pas suffisant.

"Nous intervenons nous-même financièrement, explique Roland Langevin. Nous sommes nos propres mécènes. Au niveau de l'organisation, nous prenons en charge le maximum de tâches comme la confection des costumes, le secrétariat et la construction des décors".

La saison 2018-2019

Malgré les difficultés financières, Colette Stine et Roland Langevin ont mis un point d'honneur à concocter, leur nouvelle saison.

Au programme, une pièce intitulée "le pouvoir des fables" avec des textes de Jean de Lafontaine et de Florian. Spectacle dans lequel les comédiens sont en tenue d'époque comme dans les salons d'antan où les fables étaient contées.

Comme chaque année, le théâtre propose un spectacle de Sacha Guitry. Cette fois il s'agira d'"Une Folie". Pour la traditionnelle soirée du nouvel an, le petit théâtre cossu met à l'honneur "Une lettre chargée et Deux gouttes d'eau" de Labiche.

Tout le programme du Gai Savoir se trouve sur le site: www.theatredugaisavoir.be ainsi que sur la page FB.