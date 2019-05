Liège : le Parti Populaire présente ses listes et son programme pour les élections du 26 mai

Le Parti Populaire a présenté ce lundi les listes qu’il soumettra aux suffrages des Liégeois lors des élections du 26 mai ainsi que les grandes lignes de son programme pour les différents niveaux de pouvoir concernés.

Le député fédéral sortant Aldo Carcaci conduira la liste du PP pour la Chambre en province de Liège. La tête de liste aux Régionales pour la circonscription de Liège sera Vanessa Cibour, conseillère communale à Herstal. Cette dernière détaille les priorités de son parti pour la région liégeoise : « C’est avant tout améliorer la mobilité. C’est très, très difficile de se déplacer dans Liège et aux abords, parce qu’il y a des travaux partout, parce que les routes sont en très mauvais état. Donc, vraiment repenser une rénovation à ce niveau-là. Mais déterminer des délais maximums et aussi ne pas entreprendre simultanément des travaux à différents points stratégiques. Encourager la mobilité douce, que les cyclistes n’aient plus l’impression de risquer leurs vies à chaque fois qu’ils prennent leurs vélos. Aussi très important : favoriser le redéploiement d’une activité économique. Trop de surfaces commerciales sont vides. Il faut vraiment encourager les indépendants à se lancer et permettre une certaine créativité au niveau des entreprises. Autre donnée très importante, c’est évidemment de renforcer la sécurité au centre-ville, de permettre à tout un chacun de pouvoir sortir quelle que soit l’heure et quel que soit le quartier où on vit à Liège sans avoir la peur au ventre. »

Précisons encore que la liste du Parti Populaire pour les Européennes pour le collège électoral francophone sera conduite par Yasmine Dehaene-Modrikamen, la secrétaire générale du parti.