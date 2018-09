Liège: le musée d'armes inaugure une partie de sa collection au Grand Curtius

Fusils de chasse, pistolets, Winchester... 600 pièces exposées dont certaines remontent au 16e siècle. A Liège, le musée d'armes inaugure la toute nouvelle présentation d'une partie de sa collection au Grand Curtius.

Il faut dire que les pièces étaient jusqu'à présent peu mises en valeur. Pourtant, le musée porte le nom de Jean Curtius, un célèbre marchand d'armes liégeois, mort en 1628. Et le musée d'armes ouvert en 1885 compte environ 25.000 pièces. Il compte parmi les plus grands musées d'armes au monde. Aujourd'hui, c'est le premier étage qui était inauguré. La première partie du musée rénové est consacrée aux armes civiles et aux armes de défense.