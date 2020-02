Liège : le martyre de Sainte Catherine, un chef-d'œuvre en passe de retrouver sa splendeur

Le 1er juillet 2018, la plus grande toile de retable de la région liégeoise, celle ornant le maître-autel de l’église Saint-Catherine à Liège, s’était partiellement désolidarisée de son encadrement avant de se déchirer sous son propre poids. Cet accident apparaît aujourd’hui comme providentiel. La toile s’était considérablement encrassée au cours du temps. Il était bien difficile d’encore distinguer le martyre de Sainte Catherine peint en 1726 par Théodore-Edmond Plumier. Mais depuis l’accident, ce chef-d’œuvre a été classé comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sa restauration a pu débuter, sur place, grâce à l’intervention du Fonds David Constant de la Fondation Roi Baudouin. Cette restauration est estimée à près de 100.000 euros. Audrey Jeghers dirige l’équipe de restauration : "On est à la phase de dévernissage. Donc on élimine toutes les anciennes couches de vernis et d’encrassement qui recouvrent le tableau. Le changement vraiment considérable et assez impressionnant. Il y a énormément de personnes qui passent dans l’église pour voir le travail en cours et qui nous disent : "Ah, mais c’est incroyable, j’ai toujours connu cette peinture toute noire. On découvre enfin le vrai sujet."."

12 juillet 2018: la partie déchirée vient d'être retirée pour être conservée en sécurité - © RTBF - Martial Giot Pierre-Yves Kairis, chef de la cellule recherche en Histoire de l’art de l’IRPA, l’Institut royal du patrimoine artistique, explique : "C’est le dernier tableau phare de la grande école liégeoise du XVIIe siècle, qui démarre dans les années 1620, école qui est à la fois à la convergence des courants flamands, italiens et français. Théodore-Edmond Plumier est le dernier grand maître de cette lignée et ce tableau est véritablement son chef-d’œuvre. J’ai toujours été très mal à l’aise devant ce tableau, parce qu’on ne voyait rien du tout. Moi, je n’étais même pas sûr du sujet avant qu’on ne commence à le nettoyer tellement ce tableau était sale. Maintenant, ça fait 40 ans que j’étudie cette école liégeoise, je n’ai jamais vu un tel contraste entre les parties nettoyées et non nettoyées. Maintenant, on retrouve vraiment le tableau peint au début du XVIIIe siècle."

23 novembre 2018: opération de dépose complète de l'oeuvre - © RTBF - Martial Giot C’est aussi le bien-fondé du classement du tableau en tant que trésor qui est aujourd’hui confirmé. Sophie Balace est vice-présidente de la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles : "On savait que c’était une œuvre importante de l’école liégeoise de peinture et c’est vrai qu’on a un peu hésité à le classer parce qu’on ne savait pas ce qu’il y avait sous cette couche de crasses. Des couches successives de vernis qui avaient jauni, qui s’étaient encrassées. Par chance, on a eu raison de le classer parce que l’œuvre était là, intacte sous son vernis. On va pouvoir, grâce à la restauration, lui rendre sa splendeur, le lustre d’autrefois. C’est une œuvre qui est d’autant plus importante qu’elle se trouve encore sur son lieu d’origine en fait. L’église Sainte-Catherine est une église un peu particulière dans le patrimoine liégeois, parce qu’elle n’est pas isolée. C’est une église qui est maçonnée dans une rue, un peu comme les églises italiennes de l’époque baroque. Et le fait qu’elle ait encore son maître-autel d’origine, avec la très belle peinture de Plumier, c’est vraiment une plus value, c’est un intérêt majeur pour le patrimoine liégeois."

Après enlèvement des couches de vernis encrassé, Sainte-Catherine est à nouveau bien visible - © RTBF - Martial Giot Le dévernissage va se poursuivre. Audrey Jeghers détaille la suite : "En plus des dégâts plus récents, c’est une toile qui a déjà été déchirée, rentoilée d’une deuxième toile, qui a déjà subi d’anciennes restaurations. Une fois qu’on aura fini le dévernissage, l’élimination des anciennes retouches, on va s’attaquer au traitement du support. Donc on va devoir déposer la toile à plat, ça va être un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de déchirures à reprendre et le support de toile est très fragilisé, donc c’est un important. On a encore deux bonnes années devant nous pour continuer le travail. Là, on est une équipe de cinq restauratrices, on va peut-être renforcer un petit peu l’équipe." Les curieux peuvent assister aux travaux de restauration tous les vendredis dans l’église Sainte-Catherine, En Neuvice.