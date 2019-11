Liège: le mariage de la technologie et des arts de la scène au Festival Impact

Faire se rencontrer des artistes et des scientifiques pour créer ensemble un spectacle semble, au premier abord, un peu compliqué. Et pourtant, il n’en n’est rien, comme l’explique Jonathan Thonon. "Compliqué, ce n’est pas mais cela prend du temps. Les gens ont besoin de se parler, de se connaitre et de réfléchir ensemble. Mais c’est très intéressant car cela amène à des projets qui sont totalement différents de ce qu’on a l’habitude de voir sur scène".

"Il s’agit de vivre une expérience qui est, parfois, très physique et d’une véritable émotion qui nous transporte, précise Jonathan Thonon(coordinateur d'Impact). Voir ces nouvelles technologies sur scène c’est aussi du domaine de l’émerveillement et de la poésie".

Le spectacle"discrete figures 2019" à voir au Théâtre de Liège le 20 et le 21 novembre - © Suguru Saito

Différentes technologies

Nous rencontrons de plus en plus ce qu’on appelle la réalité virtuelle. Il s’agit de ces casques que l’on met sur sa tête et qui nous plonge dans des environnements virtuels.

Jonathan Thonon: "Il est vrai que les artistes commencent de plus en plus avec ces technologies en essayant de les détourner, de les transformer et surtout de voir comment ces technologies là peuvent interagir avec le théâtre et la danse notamment. Il y a aussi pas mal de questions qui se posent face à la robotique car de plus en plus d'artistes travaillent avec des robots en tout cas des entités robotiques. Et puis, une dernière grande réflexion à attrait aux émotions. Sur la manière dont les émotions humaines peuvent aussi être enregistrées par nos smartphones ou nos téléphones. Et voir aussi comment les artistes ont la vocation de pouvoir transformer ces émotions et jouer avec. Mais ils peuvent aussi les créer, c’est le propre d’un acteur de théâtre. C’est vrai que cette question-là, à travers les technologies, permet de trouver une interaction assez fine". tacle grand public est né de la rencontre entre le créateur japonais Daito Manabe et le collectif d’artistes et d’ingénieurs japonais Rhizomatiks Research. Il s’agit d’un spectacle de danse dans lequel les danseuses dansent avec des drones mais aussi avec leurs avatars. C’est un spectacle qui mêle la réalité du quotidien et la réalité virtuelle.

3 événements gratuits et interactifs

Ce sont des spectacles qui ont été co-créés avec des partenaires de Lyon et de Londres.

"Digital Umbilical": Le spectateur est assis au centre de la scène et est doté d’un petit capteur de pression sanguine et de battements de cœur. Et ces battements de cœur vont interagir avec le danseur qui va adapter ses mouvements au rythme cardiaque du spectateur.

"Cloud Dancing": Il s’agit d’un spectacle mené par de jeunes artistes belges qui est une performance de danse en réalité virtuelle où le spectateur, muni d’un casque de réalité virtuelle va pouvoir entrer en contact avec des danseurs réels qui sont sur une scène. Ils sont captés par des caméras et réinjectés dans la réalité virtuelle. C’est aussi le thème de la rencontre entre un spectateur et des artistes.

Vibes: C’est une application de danse. L’idée est que les spectateurs arrivent et téléchargent ensuite une application sur leur téléphone. Ils vont alors mettre leurs écouteurs et suivent des instructions qui sont données par un chorégraphe pour créer une grande chorégraphie collective avec tout le public présent au théâtre de Liège. C’est, en quelque sorte, un flashmob chorégraphique.

Le site du Festival Impact: https://theatredeliege.be/evenement/impact-2019/