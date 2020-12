Liège: le marché de Noël virtuel est ouvert

Le marché de Noël de Liège est désormais ouvert. En mode virtuel cette année, mesures sanitaires obligent. Il prend la forme d'une plateforme Internet sur laquelle les artisans de la région liégeoise proposent leurs produits. La Ville propose, elle, des livraisons et un point de retrait centralisé des achats.

On a voulu travailler la notion de circuit-court

Déjà près de 40 artisans et commerçants proposent leurs produits sur ce village de Noël virtuel organisé autour de quatre thèmes: décoration, beauté, loisirs et bien sûr gourmandises. Un marché où l'accent liégeois est donc nettement plus présent que d'habitude. Maggy Yerna, échevine du Développement économique: "Ici, on a voulu un peu travailler la notion de circuit-court. On est donc resté dans un périmètre de 50 à 60 kilomètres autour de Liège. Et on a vraiment voulu s'adresser aux artisans et aux commerçants du cru. Par contre, au niveau des livraisons, nous nous limitons au territoire de la ville de Liège. Comme elles se font à vélo, on ne va évidemment pas les envoyer dans les communes environnantes". La Ville prévoit en effet d'offrir aux commerçants 600 livraisons en vélo sur le territoire de Liège.

Un marché essentiel pour les commerçants

Ce qui n'empêche pas certains commerçants de proposer des livraisons plus lointaines. C'est le cas par exemple de José Artus, des Ruchers des Trois Vallées à Burnontige. Il est un habitué du marché de Noël liégeois et pour lui, cette édition virtuelle, c'était important: "C'est très important pour pouvoir continuer à vivre sa passion de façon à ne pas engager de l'argent du budget familial pour la pérennité des abeilles. Quand il n'y a pas de marché de Noël, ça pourrait représenter un manque à gagner de 10 000 à 15 000 euros, un budget indispensable pour acheter ce qui permet aux abeilles de vivre pendant une saison complète".

Sur la plateforme, il n'y a pas de transactions financières. C'est la plateforme qui renvoie au commerce, et la relation commerciale se fait directement entre le commerçant et l'acheteur.

Notez enfin que des animations sont aussi prévues sur le site, avec des recettes de cuisine, des contes et un concours. Pour vous rendre sur le site, une adresse: www.liege.be/noel-2020