Liège: le marché de la Batte passe à 100 échoppes dès dimanche

A Liège, ce dimanche, le marché de la Batte va se donner un peu d'air et poursuivre son déconfinement. Le nombre de marchands va doubler, de même que le nombre de visiteurs autorisés.

►►► Lire aussi : Notre dossier Coronavirus

Limités à 50 jusqu'à présent, les marchands ambulants pourront être 100 désormais à installer leurs échoppes, dans l'alimentaire et le non-alimentaire. Mais ce sera tout de même 3 fois moins qu'en temps normal.

Autre assouplissement, les marchands de produits de bouche sont à nouveau autorisés à proposer à la consommation de la nourriture ou des boissons.

Quant au nombre de visiteurs autorisés, il doublera lui aussi, pour passer à 800. Mais il y aura toujours des barrières Nadar pour fermer le périmètre, juste deux entrées et deux sorties et un sens unique de circulation.

Le comptage et le sens unique, une aberration

Pas de quoi rassurer Léonard Monami, le président de la fédération nationale du commerce ambulant: "Nous ne sommes pas du tout rassurés parce que le système de comptage et le système de sens unique, c'est vraiment une aberration. Il n'y a que sur les marchés que ça se fait. Ça ne se fait pas dans les grandes surfaces, ça ne se fait pas dans les galeries commerciales, ça ne se fait pas dans les rues commerçantes. Et pour le commerce, ce n'est absolument pas bon parce que si les gens voient quelque chose qui leur plait à l'entrée du marché, ils se disent qu'ils vont peut-être trouver la même chose plus loin ou qu'ils viendront le rechercher après... c'est souvent comme ça que les gens font". Et puisqu'il faut refaire tout le tour, certains clients renoncent à leurs achats.

Trente policiers mobilisés

En tout cas ce dimanche, vu l'agrandissement du périmètre de la Batte, une trentaine de policiers seront mobilisés pour veiller au respect des mesures sanitaires.