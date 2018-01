Carrefour: la solidarité s'organise à Belle-Ile

Ce lundi matin, devant les volets baissés, l'émotion a laissé place à l'amertume et la détermination. "On est en colère, on est révoltés, mais en même temps, on est solidaires. Une pétition a été lancée et on a 2000 signatures", explique Laura Gilsoul, cheffe caissière.

Depuis l'annonce de la fermeture définitive du magasin jeudi après-midi, le Carrefour de Belle-Ile n'est plus accessible aux clients. Pour éviter le gaspillage alimentaire, l'établissement a permis aux associations (à l'Abri de Jour de Seraing notamment) de venir récupérer les denrées périssables pour les distribuer à ses bénéficiaires.

"Tous concernés, tous menacés, tous solidaires"