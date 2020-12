Liège : le groupe Matexi veut transformer l'ex-clinique Saint-Joseph en 240 logements

L’ancien hôpital du groupe CHC avait initialement été vendu à la société immobilière BlueStone, mais c’est en définitive le promoteur Matexi qui s’occupe d’acquérir et de réhabiliter l’établissement. Il vient de rentrer auprès de l’administration communale une demande de certificat d’urbanisme, afin de réaliser à cet endroit des appartements d’une, deux ou trois chambres, pour un total de deux cent quarante logements à destination de familles, avec quelques commerces en plus. Et un restaurant dans la chapelle.

Les détails de ce programme ne sont pas encore connus, parce que ce projet s’inscrit dans une réflexion plus vaste. La ville a d’ailleurs, dans les parages, défini un périmètre d’expropriation et de rénovation pour complètement redessiner les alentours. C’est le bureau Baumans Deffet qui doit élaborer des propositions de plan d’aménagement. Des modifications de voiries sont envisagées, pour apaiser la voie rapide vers Burenville, et pour tracer un passage pour des bus à haute qualité de service vers le MontLégia, et un parcours cyclable. La zone inclut l’aire de stationnement dite du Bas-Rhieu, longtemps utilisée par les usagers de la clinique. En fait, la parcelle est propriété publique : elle appartient à La Maison Liégeoise, qui devrait également construire des habitations sur ce flanc de colline. Les différents acteurs de ce dossier semblent disposés à se concerter…