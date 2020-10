Liège: le frigo solidaire Friskot a rouvert ses portes

Le Friskot de Liège a rouvert ses portes ce lundi. Ce frigo solidaire situé dans le quartier Saint-Léonard est géré par des étudiants. Des jeunes qui veulent s'engager dans un kot à projets.

Parmi eux, Damien Dejasse, étudiant en vidéographie aux Beaux-Arts. C'est la première année qu'il participe au projet. Damien Dejasse était l'invité de Liège-Matin ce mardi. Il nous a expliqué ce qui l'avait motivé: "D'abord, il y avait le lieu, qui se situe près de mon école et de mon travail, c'était deux bons avantages. Il y avait aussi le prix du loyer. Et tout ça m'amenait vers un projet assez dynamique. Je voyais l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, et aussi l'opportunité de m'investir dans un projet qui, pour moi, a du sens, quelque chose que je trouvais utile, et d'avoir des nouvelles expériences dans le domaine social".

Au total, l'équipe compte huit étudiants, venus de tous horizons: "On est huit étudiants. On fait un peu tous des études différentes, on vient d'un peu partout, et ça nous aide à gérer tout ça car il y a pas mal de choses à faire".

Réduire le gaspillage et les inégalités sociales

Mais un frigo solidaire, c'est quoi? "C'est un frigo qu'on a reçu grâce à des associations et qu'on met à disposition de tout le monde" explique Damien Dejasse. "C'est ouvert à tous, et tout le monde peut venir y déposer ses excédents alimentaires ou venir se servir si on est dans le besoin. C'est une réponse un peu économique et sociale pour tout ce qui est gaspillage parce qu'on jette beaucoup trop, et des gens sont dans le besoin".

Un projet qui n'est pas simple à mener en cette période de covid et de mesures sanitaires: "On doit prendre certaines mesures. On essaye de limiter l'entrée à deux personnes maximum, en respectant les mesures de distanciation, avec le port du masque obligatoire et le gel à l'entrée. Je sais que l'année dernière, pendant le confinement, ils avaient dû fermer le frigo alors que beaucoup de gens étaient dans le besoin et que beaucoup de gens demandaient justement à ce qu'on rouvre".

"Il faut savoir qu'on a bien plus de gens qui viennent prendre de la nourriture que de gens qui viennent en donner, donc si vous habitez dans le quartier et que vous avez de la nourriture en trop, n'hésitez pas à donner" confie l'étudiant.

Ce frigo solidaire est situé rue Saint-Léonard, numéro 332. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 18 à 19 heures.