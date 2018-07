Liège: Le "Frère Orban", un bateau de passagers flambant neuf

Un tout nouveau bateau de passagers est arrivé à Liège. Le Frère Orban, c'est son nom, était en construction depuis un an à Maasbracht aux Pays-bas.

Ce bateau de 25 mètres de long peut accueillir à son bord 150 personnes et son rôle est celui d'une navette fluviale. Comme l'explique, Bernard Schorcops, l'exploitant de Nautic Loisirs (SPRL). "Ce bateau est adapté aux quais de Liège et au service des navettes. Une navette fluviale doit être rapide. On doit également pouvoir facilement embarquer et débarquer de ce type de bateau. C'est le principe du bus, du métro ou du tram. Il faut savoir que le Frère Orban est également facile à manœuvrer".

Ce nouveau bateau de voyageur se présente sur un seul niveau avec une grande partie découvrable et une partie intérieure. Deux hauteurs d'embarquement facilitent l'accès aux différents arrêts proposés entre Coronmeuse et Fragnée.

Le "Frère Orban" remplace l'Atlas V

L'Atlas V était un bateau de bonne qualité mais surdimensionné et plus difficile à manœuvrer.

Bernard Schorcops: "Ce bateau , bien connu des liégeois, aura d'autres fonctions plus tard. Mais, effectivement, le Frère Orban est beaucoup plus adapté au service de navettes".

Après quelques réglages et prise en main du bateau, le public pourra bientôt monter à bord du "Frère Orban" aux arrêts habituels des navettes fluviales.