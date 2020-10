Liège : le festival du film de comédie est annulé

Les annulations d'événements se multiplient. cette fois, c'est le FIFCL, le Festival international du film de comédie de Liège, qui jette l'éponge. La situation sanitaire nous contraint d'annuler le FIFCL 2020, annonce les organisateurs. La santé des spectateurs et de nos invités est la priorité absolue. Bien que la culture soit bien entendue nécessaire, nous comprenons la décision gouvernementale d'annuler l'événement cette année. Grâce à notre passion et votre soutien, nous sommes déjà prêt à relever le défi pour l'année prochaine.

Les organisateurs annoncent d'ores et déjà les dates de la prochaine édition : du 5 au 9 novembre 2021 et nous reviendrons encore plus motivés et déterminés.