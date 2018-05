Liège: la douleur et le désarroi des familles des victimes

Les deux policières, attaquées par surprise, n'ont eu aucune chance. Pas plus que Cyril, 22 ans à peine. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Les proches des victimes sont en souffrance et s'expriment.

Le désarroi et l'incompréhension des parents de Soraya Belkacemi

Ce mercredi, au coin du boulevard d'Avroy et de la rue des Augustins, plusieurs dizaines de bouquets et de petits mots ont été déposés en hommage aux victimes. Parmi ceux qui ont tenu à venir sur place, qui avaient besoin de visualiser les lieux du drame: Kamel, le frère de Soraya Belkacemi, une des deux policières tuées par le tireur et Bernadette Henrard, sa maman.

"Je suis venu sur place voir où ça s'est passé exactement et je n'en reviens pas, je vis un cauchemar. On ne connaît pas bien les circonstances, qu' est-ce qui l'a animé ce gars-là. Je ne comprends pas", explique Kamel, le frère de Soraya Belkacimi.

"On voulait savoir où ça s'est passé pour construire les choses", confie la maman de Soraya en pleurs, "on ne m'a pas raconté grand chose. Je sais que, dans les médias, que c'est pas joli...je ne peux pas la voir, je ne peux pas lui dire au revoir. Elle aimait ses enfants, elle aimait son métier. Elle a trop aimé son métier...". Et son frère d'ajouter: "c'était une fille bien qui n'avait pas beaucoup d'importance que ça dans la police. Elle mettait des PV. C'est un lâche qui s'en est pris qui s'en est pris à deux policières , voilà. Je vais passer pour voir son corps tantôt au funérarium mais je ne me rends pas compte. Je vois bien que la vie continue, que ..c'est terrible!"

Le père de Cyril Vangrieken est scandalisé

Cyril Vangrieken, étudiant de 22 ans est aussi une victime du tueur. Il allait être diplômé comme instituteur. Son père est scandalisé: "Mon fils était un enfant parfait. Il ne pensait qu'à ses études, ne sortait jamais, il ne voyait qu'une chose, la pétanque et ses études. Aujourd'hui, il a été tué parce qu'il reportait son TFE. On donne raison à des délinquants, on les relâche, combien de fois faut-il que ça arrive encore? Les juges préfèrent condamner pour un délit au lieu de condamner des gens qui tuent".

Cyril était aussi un passionné de pétanque. Laura Streel le connaissait depuis plus de dix ans. "Samedi, je l'ai vu pour la dernière fois à la pétanque. J'ai encore parlé et rigolé longtemps avec. C'était un gars super, toujours là pour aider dans les bons comme dans les mauvais moments. Il m'a surtout aidée il y a plus d'un an quand ça a été très dur pour moi, il était toujours là pour nous donner le mot pour rire, pour nous soutenir" dit-elle.

Autre victime, la deuxième policière, Lucile Garcia, 54 ans. Elle était mariée à un de ses collègues. Elle avait un fils de 31 ans et un autre décédé d'un accident de voiture. "C'est pour cela que la sécurité routière lui tenait à coeur", nous confie son mari. Et il ajoute "Lucile avait conscience du danger. Ils en parlaient tous les jours à la maison".