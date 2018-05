Liège: le désarroi et l'incompréhension des parents de Soraya Belkacemi

Ce mercredi, plusieurs anonymes se sont rendus sur les lieux de la fusillade pour déposer des fleurs.

Au coin du boulevard d'Avroy et de la rue des Augustins, plusieurs dizaines de bouquets et de petits mots ont été déposés en hommage aux victimes. Parmi ceux qui ont tenu à venir sur place, qui avaient besoin de visualiser les lieux du drame: Kamel, le frère de Soraya Belkacemi, une des deux policières tuées par le tireur et Bernadette Henrard, sa maman.

"Je suis venu sur place voir où ça s'est passé exactement et je n'en reviens pas, je vis un cauchemar. On ne connaît pas bien les circonstances, qu' est-ce qui l'a animé ce gars la. Je ne comprends pas", explique Kamel, le frère de Soraya Belkacimi.

"On voulait savoir où ça s'est passé pour construire les choses", confie la maman de Soraya en pleurs, "on ne m'a pas raconté grand chose. Je sais que, dans les médias, que c'est pas joli...je ne peux pas la voir, je ne peux pas lui dire au revoir. Elle aimait ses enfants, elle aimait son métier. Elle a trop aimé son métier...". Et son frère d'ajouter: "c'était une fille bien qui n'avait pas beaucoup d'importance que ça dans la police. Elle mettait des PV. C'est un lâche qui s'en est pris qui s'en est pris à deux policières , voilà. Je vais passer pour voir son corps tantôt au funérarium mais je ne me rends pas compte. Je vois bien que la vie continue, que ..c'est terrible!"