Liège: le crowdfunding du Party Content finance ses affiches de street art électoral

A Liège, L'Art s'invite aux élections communales... Le Party Content a lancé un crowdfunding pour financer ses affiches de street art électoral. Comme pour tous les partis, une campagne électorale, ça coûte mais ici la démarche est autre. Le Party Content lui, a décidé de présenter une liste en octobre prochain. Un projet décalé lancé par un collectif d'artistes qui veut mettre l'Art dans la rue.

Le collectif réclame un véritable centre d'Art contemporain à Liège

Ils veulent de cette manière, imposer l'idée qu'il faut faire quelque chose au niveau de l'Art à Liège. Ils réclament notamment un véritable centre d'art contemporain en Cité ardente. Sur les 33 panneaux électoraux disséminés dans la ville, à la place de coller l'affiche d'un candidat politique, le collectif prévoit d'exposer des oeuvres. D'où ce crowfunding. Alors faut-il y voir en clin d’œil, un financement alternatif de parti ? "Pas du tout!" explique Maxime Moinet du Party Content: "le but, c'est vraiment juste d'assurer les frais liés aux affiches parce que ça représente quand même un coût et que justement, on est pas un vrai parti. On a personne derrière pour nous sortir l'argent alors il faut qu'on le fasse nous-mêmes."

On est un peu le parti "Chasse et pêche" de l'Art contemporain

33 artistes belges et internationaux seront affichés sur les anneaux électoraux. "il y aura aussi bien de la photographie que des annonces de performances, de la vidéo même via l'utilisation de QR code." Il y a ici un peu une démarche à la Coluche dans la manière de s'introduire dans le débat électoral. "Oui, ça ressemble un peu à ça. On est dans un moment où les gens n'ont peut-être plus très envie de voter pour des politiciens alors peut-être qu'on en profite un peu. Notre but n'est certainement pas de s'imposer sur tous les sujets. On est un peu le parti "Chasse et pêche" de l'Art contemporain." Le Party Content sera ravi s'il récolte ses 3000 euros d'ici la fin du mois.