Liège : le compte 2017 à l'équilibre, mais les pensions pèsent de plus en plus

La Ville de Liège vient de présenter un compte à l'équilibre pour l'année 2017. Le compte, c'est le bilan, le total définitif de ce que la ville a dépensé en une année.

Dans le document présenté ce jeudi matin, la ville annonce un solde budgétaire de zéro, avec des recettes égales aux dépenses ; 525 054 000 d'Euros dans chaque colonne. La réserve "fonds fourmi" a, elle, diminué de moitié. elle était de 19 000 000 d'Euros fin 2016, elle n'est plus que de 9 526 000 Euros au compte 2017.

Michel Firket, échevin des finances : "C'est intenable"

Deux facteurs extérieurs ont pesé sur les recettes de la Ville. C'est d'abord la "cotisation de responsabilisation". Cette cotisation, c'est l'Etat fédéral qui l'impose depuis 2011. Liège pensait s'être débarrassée en 2008 du vieux problème des pensions de ses anciens agents. La Région avait repris la charge des pensions de la Ville. En échange, la dotation de Liège était diminuée. En 2011, l'Etat fédéral impose une "cotisation de responsabilisation". En 2012, la ville a payé 16,8 millions d'Euros. En 2016, 26 millions d'Euros. En 2023, le chiffre pourrait s'élever à 61 millions d'Euros. Pour y faire face, la Ville a puisé dans ses réserves. "C'est intenable" s'offusque l'échevin des finances Michel Firket, qui appelle une solution concertée entre les niveaux régional et fédéral.

Deuxième facteur négatif : les dégrèvements obtenus par les entreprises sur les additionnels au précompte immobilier. En 2016, ArcelorMittal a évité de payer 2,6 millions d'Euros. AB Inbev a obtenu un dégrèvement de 600 000 Euros. En 2017, Liège obtient sur cet impôt plus que ce qu'elle avait prévu (72 millions contre 70 inscrits au budget), mais pas assez pour compenser la perte de 2016 (4,2 millions d'Euros en tout).

Recettes, dépenses, dette

A l'ordinaire, Liège annonce des recettes de 478 000 000 d'Euros, soit 2 416 Euros par habitant. Le poste le plus important des entrées d'argent, c'est l'impôt, qui représente 34% des recettes de la ville. Viennent ensuite la dotation du fonds des communes (27%) et l'intervention de la Région dans les charges du passé (pensions).

La recette des centimes additionnels à l'Impôt des Personnes Physiques a diminué de 15% par rapport à 2016 ; 45 millions d'Euros contre 53 millions, mais elle est largement plus élevée qu'en 2015 et équivalente à ce que Liège a reçu chaque année à ce titre depuis 2009.

La dépense principale, c'est le poste "personnel" : 33,8% l'année dernière. Viennent ensuite la charge de la dette du passé (13,2%), la police (12%) et les frais de fonctionnement (12%). Ces frais de fonctionnement ont diminué de 2% en 2017 après avoir augmenté de presque 7% en 2016. Le subside à la police et celui au CPAS augmentent respectivement de 1,2% et de 1,1%, dans les limites de l'inflation.

La dette d'investissement passe de 200 millions d'Euros à 191 millions et demi. Pour 2017, la charge de cette dette liégeoise s'élevait à 31 333 000 Euros.