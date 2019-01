Liège: le comité de quartier Centre-Avroy Saint-Jacques lance une plate-forme d'échanges de services entre habitants

L'entraide entre habitants, c'est rare, mais ça existe. Même en pleine centre-ville. La preuve avec cette initiative du comité de quartier Centre Avroy Saint-Jacques à Liège qui vient de lancer une plate-forme d'échanges de petits services entre habitants. Une plate-forme sur le site internet de ce comité de quartier, où les habitants peuvent proposer leur aide ou demander un petit coup de main sans contrepartie et sans devoir débourser un centime.

Bernard Ghymers, président du comité de quartier: "En fait, on a eu une réflexion au niveau du comité suite à une série de demandes que nous avions reçues de personnes qui cherchaient quelqu'un pour une petite réparation informatique ou quelqu'un qui pourrait les accompagner au théâtre. On s'est dit qu'il y avait probablement un besoin dans le quartier. Et nous avons lancé ce projet de plate-forme au niveau de notre comité".

Un moyen de contact avec le voisinage