Liège: le combat des riverains contre les nuisances de l'aéroport reprend

"Comité Liège Air Propre", c'est le nom d'un nouveau groupe de défense des riverains de l'aéroport de Liège. Des riverains qui habitent souvent bien loin de Bierset. Ils estiment que l'aéroport se développe de manière anarchique, qu'il engendre davantage de nuisances. Et le monde politique reste sourd, estiment-ils. Ces riverains se sont donc regroupés pour agir.

Des avions plus nombreux, plus gros, plus bruyants, plus polluants

Ils veulent agir parce qu'ils estiment que l'aéroport se développe sans les respecter et sans respecter la législation. Il y a plus de gros avions, plus lourds, plus bruyants et plus polluants. Ils ne le supportent plus. Pierre Bernard, de Verlaine, est le secrétaire de cette association de riverains qui existe depuis le mois d'août: "Il faut savoir qu'il y a des gens qui venaient des Awirs, de Flémalle, d'endroits bien sonores, ils sont venus s'installer par exemple à Donceel, et maintenant, ils revivent la même problématique qu'ils ont connue il y a des années. Pourquoi? Parce que l'aéroport se développe de plus en plus".