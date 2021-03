Liège: le CHU inaugure sa grande verrière entièrement rénovée

L'imposante toiture transparente relie les 5 tours en étoile de l'hôpital. Construite en 1988, la structure autoportante est unique. On la doit au célèbre architecte liégeois Charles Vandehove décédé en 2019. Elle n'était plus étanche. Remise à neuf, équipée d'un éclairage led, la verrière constitue un lieu d'accueil emblématique du CHU.

Ce vendredi, le CHU de Liège a inauguré sa grande verrière entièrement rénovée. Les travaux ont duré plus d'un an. Budget: plus de 3,6 millions d'euros.

Des matériaux plus isolants et plus clairs

Pour l'inauguration, des petits concerts d'étudiants du conservatoire étaient organisés sur place. Et deux danseuses aériennes attiraient le regard des visiteurs vers le haut. - © RTBF - Erik Dagonnier

Pour la rénovation à l'identique, l'architecte Pascal Dumont a choisi des matériaux plus isolants et plus clairs pour encore gagner en luminosité: "Dans les vitrages de l'époque, le gaz du double vitrage n'était pas aussi performant et elle avait un aspect un peu plus doré. Donc il y avait moins de transmission de lumière".

André a travaillé à l'accueil pendant toute l'année des travaux: "On avait l'impression de travailler dans un tunnel. Enfin nous, on voyait bien ce qu'on faisait. Par contre, tout ce qui se trouvait devant nous, c'était fort restreint".

Un endroit où on peut se ressourcer, s'évader un peu

Malade chronique, Marina s'arrête souvent sous la verrière: "C'est un gros changement par rapport à il y a quelques mois où il y avait des seaux d'eau un peu partout avec les écoulements. C'est vraiment splendide. Et ça résonne vraiment très bien avec cette musique". Et pour Marina, c'est important d'avoir un lieu lumineux dans l'hôpital: "C'est un endroit où on peut se ressourcer, un peu s'évader et un peu penser à autre chose que toujours sa maladie. C'est une transition entre les services où c'est un peu fermé et puis la liberté extérieure". En plus, aujourd'hui, c'est plein soleil. "Ça nous donne un peu d'espoir" apprécie Marina.

Les infirmières du CHU redécouvrent aussi la grande verrière: "Elle est magnifique", très très belle, beaucoup plus lumineuse, on la revoit. Elle apporte un peu de lumière en cette période sombre, et on en a bien besoin".