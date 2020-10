Liège: le CHU arrête la distribution des tests salivaires

Pour éviter l'engorgement des hôpitaux et des centres de dépistage, le CHU de Liège avait orienté les patients asymptomatiques vers des tests salivaires. Des tests assez fiables mais non remboursés, entièrement pris en charge par le CHU.

Mais à partir de ce vendredi midi, le CHU va arrêter la distribution de ces tests. Julien Compère, l'administrateur délégué du CHU: "Nous, de notre côté, nous avons décidé cette semaine de mettre ces tests à disposition des patients asymptomatiques. Pourquoi? Parce que notre laboratoire était totalement saturé avec la prise en charge des patients hospitalisés, devant être hospitalisés ou symptomatiques. Et nous avons donc fait le choix de passer par ces salivettes. Mais ces salivettes ne sont pas remboursées. Or, les hôpitaux sont en difficultés financières. A un moment, on a la capacité de faire un certain nombre de tests, et au-delà, on ne sait pas aller. Le nouveau gouvernement est là depuis quinze jours. Laissons-le, le temps de prendre ses marques, et on espère avoir une réponse rapidement".