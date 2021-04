Liège: le CHR de la Citadelle recherche de nouveaux collaborateurs et organise un Job-Day

A Liège, Le CHR de la Citadelle recherche des nouveaux collaborateurs pour une centaine de postes libres au sein de l'hôpital: des infirmiers et infirmières spécialisés en urgence, des ingénieurs en bio médical, des technologues en imagerie médicale. Des postes très variés.

L’hôpital organise donc un Job Day ce mercredi 28 avril dès 12h, en mode virtuel. Mais les emplois, eux, sont bien réels. Antoine Gruselin, le porte-parole du CHR de la Citadelle: "Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux talents. Cette année évidemment, on ne pourra pas le faire en présentiel, on a donc lancé un vaste programme qui va durer une journée avec une série de webinaires qui seront consacrés aux différents métiers".

Une centaine d'emplois à pourvoir

Au total, une centaine de jobs sont à pourvoir: "Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a une pénurie des infirmiers pour le moment" explique Antoine Gruselin. "On les cherche, et il y a donc des postes à pourvoir. Mais il faut savoir aussi qu'un hôpital, c'est une ville dans la ville, avec des métiers parfois insoupçonnés. On va par exemple rechercher des menuisiers, des ingénieurs, des technologues...".

Pour les candidats, une entrevue rapide est garantie: "Si vous avez les compétences, si vous êtes vraiment dans les conditions pour être dans un poste, on va vous voir dans les 7 jours".

Si vous souhaitez y participer, il faut vous inscrire à l'avance sur le site cita-job-day.be.